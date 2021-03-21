رغم "كورونا".. مايا مرسي: 29 مليون مستفيدة من خدمات "القومي للمرأة" في 2020

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن كل امرأة مصرية تقف بكل فخر أمام العالم؛ لتؤكد أن رئيس الجمهورية هو المدافع عنها والمساند الأول لها، إيمانًا واقتناعًا منه بأن تمكين المرأة حق أساسي من حقوق الإنسان.

وأضافت مرسي، خلال حديثها في احتفالية الدولة بالمرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021، في حضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد: "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه، السيدات والسادة، الحضور الكريم، كل عام وكل امرأة مصرية بخير، كل عام وكل امرأة مصرية، وطنها ودستورها والإرادة السياسية لرئيسها تؤمن لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية كافة".

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة: "كل عام والمرأة المصرية تقف بكل فخر أمام العالم، وتؤكد أن المدافع عنها والمساند الأول لها إيمانًا واقتناعًا بأن تمكين المرأة حق أساسي من حقوق الإنسان، هو رئيس الجمهورية".

وأشارت مرسي إلى أن المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه هو الظهر والسند للمرأة المصرية، واعتمد طوال فترة عمله ولمدة 20 عامًا تمثال نهضة مصر وخلفه الشمس كرمز رسمي له للتعبير عن تطلعات المرأة وآمالها في مستقبل مشرق؛ تقديرًا لجهودها .

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة أنه في ظل ما تحققه المرأة من نجاحات ومكتسبات تم إعادة تصميم رمز المجلس ليعبر عن العصر الذهبي للمرأة المصرية الذي آمن بحقوقها وأَمِن لها التقدم والتمكين والقوة والازدهار .

وتابعت مرسي: "إن عدد المستفيدات من خدمات المجلس وصل إلى ما يقرب من 29 مليون مستفيدة بجميع المحافظات في عام 2020، ولم يكن ذلك ليتحقق دون جهود فرق عمل قوية عملت في ظروف استثنائية بسبب تفشي جائحة كورونا".