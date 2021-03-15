لا تعطوا الأمان لـ"كورونا".. رئيس البرلمان يحذر النواب من المصافحة
كتب- نشأت علي:
طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اليوم الإثنين، النوابَ بالالتزام بقواعد الجلسة العامة، قائلًا: "لا تتصافحوا خلال الجلسة"، ثم مازح النواب "رجاء الالتزام هتزهقوا من بعض بعد كده".
وواصل جبالي حديثه إلى النواب، قائلًا: "رجاء السلام سريعًا علشان كورونا، ورجاء اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ولا يجب أن نعطي الأمان لكورونا؛ الإنسان يصاب في دقيقة.. سلمنا الله وسلمكم من المرض".
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