لا تعطوا الأمان لـ"كورونا".. رئيس البرلمان يحذر النواب من المصافحة

كتب- نشأت علي:

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اليوم الإثنين، النوابَ بالالتزام بقواعد الجلسة العامة، قائلًا: "لا تتصافحوا خلال الجلسة"، ثم مازح النواب "رجاء الالتزام هتزهقوا من بعض بعد كده".

وواصل جبالي حديثه إلى النواب، قائلًا: "رجاء السلام سريعًا علشان كورونا، ورجاء اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ولا يجب أن نعطي الأمان لكورونا؛ الإنسان يصاب في دقيقة.. سلمنا الله وسلمكم من المرض".