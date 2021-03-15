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لا تعطوا الأمان لـ"كورونا".. رئيس البرلمان يحذر النواب من المصافحة

04:05 م الإثنين 15 مارس 2021
لا تعطوا الأمان لـ"كورونا".. رئيس البرلمان يحذر النواب من المصافحة

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اليوم الإثنين، النوابَ بالالتزام بقواعد الجلسة العامة، قائلًا: "لا تتصافحوا خلال الجلسة"، ثم مازح النواب "رجاء الالتزام هتزهقوا من بعض بعد كده".

وواصل جبالي حديثه إلى النواب، قائلًا: "رجاء السلام سريعًا علشان كورونا، ورجاء اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ولا يجب أن نعطي الأمان لكورونا؛ الإنسان يصاب في دقيقة.. سلمنا الله وسلمكم من المرض".

المستشار حنفي جبالي مجلس النواب فيروس كورونا

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