علاء مبارك عن لقاء الأهلي وبايرن ميونخ: الأهلي قد التحدي
شارك علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر صورة لخبر فوز الأهلى على بايرن ميونخ الألماني يوم 20 ديسمبر 1977.
وعلق علاء مبارك على الصورة: "كل شيء ممكن إن شاء الله، الأهلى قد التحدي".
ويلتقي النادي الأهلي المصري ضد بايرن ميونخ الألماني في دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية في قطر، اليوم الإثنين في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
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