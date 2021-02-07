​​نحتاج مدرسة الشعراوي.. واعظة بالأوقاف: هناك تكامل بين الوعظ على المنبر والإعلام عبر الشاشات

كتب- محمود مصطفى:

قالت الدكتورة يمنى أبو النصر إحدى واعظات وزارة الأوقاف، إن الإنسان هو خليفة الله عز وجل في الأرض: "يجب علينا أن نبلغ عن الله كل ما أمرنا به ونهى عنه، بشرط أن يكون النقل بدقة خالصة ليست فيها مواربة، لأن ما ينقله رجل الدين أو الإعلامي للمواطنين أمانة سيسأل عنها يوم القيامة".

وأضافت خلال محاضرتها حول دور الإعلام الديني والقضايا المعاصرة، بشرم الشيخ، السبت، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الدعوة إلى الله إعلام، فمن يصعد الي المنبر إعلامي رغمًا عنه، لكن للأسف ليس كل من يصعدون على المنابر مؤهلين ليكونوا إعلاميين.

وأضافت الواعظة بوزارة الأوقاف، أن معظم من يظهروا على الشاشات وفي الإعلام غير مؤهلين لتوجيه الناس، ولابد للإعلام أن يساهم في خروج العلماء الحقيقيين للناس بعلمهم، وم عظم العلماء لم يخرجوا من مساجدهم بعد.

ولفتت إلى أن هناك خط تكاملي بين الوعظ على المنبر والإعلام عبر الشاشات، لأن هناك جهد مشترك بين قطاعات كبيرة، ولابد أن نوظف إمكانياتنا المشتركة لخدمة الوطن.

وقالت: "لابد أن تتسع الساحة للإعلام الوسطى واللغة المستنيرة، وأن يكون تجديد الخطاب الديني به تغييرات في نوعية من تتحدث إليهم، لا تغيير الآليات توصيل الرسالة إلى الناس"، مشيرة إلى أنه لابد من ظهور مدرسة كالشيخ الشعراوي مرة أخرى تحدث الناس بنفس الأسلوب البسيط.

وعلقت الواعظة على سخرية البعض من مقولة" متدين بطبعه"، مؤكدة أن الفطرة السوية هي التدين بطبع رغم أنها محل سخرية من البعض، وهنا يجب القول إن الفطرة السوية هي التي تجعلك تقول "لا مش هعمل كده لأنه مش صح"، فهذا معنى التدين بطبعه، فالتدين ليس مقتصرًا على عالم الدين فقط، فالإنسان صاحب الخلق القويم ويرفض الخطأ ويتجنبه.

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