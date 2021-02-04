بالأرقام.. هالة زايد تكشف جهود الدولة في التأمين الصحي

كتب- مصراوي:

كشف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود الدولة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن تكلفة تجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية والاستعدادات لتطبيق النظام في محافظات المرحلة الأولى بلغت نحو 38.5 مليار جنيه.

وأعلنت الوزيرة، في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، تشكيل الهيئات الثلاث المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل، وتجهيز كل مقراتها، وهي هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الرقابة والاعتماد.

وأضافت: "في إطار معايير الاعتماد والرقابة، سجلنا الأسر إلكترونيًا وتأهيل المستشفيات والوحدات، وعملنا ميكنة في المستشفيات والوحدات، وعملنا كول سنتر، وعملنا التشغيل التجريبي في أول يوليو 2019 من بورسعيد وسجلنا فيها 600 ألف مواطن، ومليون و200 ألف مواطن ينتفعون بالخدمة، وأسسنا منظومة طبيب الأسرة، يعالج 85% من احتياجاتها، وخلصنا بورسعيد في المرحلة الأولى، واستملنا مستشفيات المرحلة الثانية، حيث يتم تدشين المرحلة الأولى في محافظات الأقصر والإسماعيلية وأسوان".

وتابعت وزيرة الصحة: "اشتغلنا على 59 وحدة في الأقصر و7 مستشفيات، وأطلقنا التشغيل التجريبي في سبتمبر 2020، وفي الإسماعيلية 37 وحدة و12 مستشفى، وفي التشغيل التجريبي نسجل الأسر ونهيئ البنية التحتية و ندرب القوى البشرية والميكنة ونعمل نقل أصول، حيث تم نقل أصول المستشفيات في بورسعيد، وأخذنا موافقة نقل أصول في الأقصر والإسماعيلية، وغيرنا شمال سيناء ووضعنا مكانها الأقصر وأسوان في المرحلة الأولى حتى نختبر النظام، ومراعاة لأهلنا في الصعيد ليكون لهم نفس الحقوق والمناصفة في تقديم الخدمة".

وكشفت وزيرة الصحة، أنه تم تسجيل 4.6 مليون مواطن في نظام التأمين الصحي الشامل حتى الآن، منهم 500 ألف في بورسعيد، والتجهيزات كلفتنا 38.5 مليار جنيه خلاف الميكنة، متابعة: "عملنا جراحات متقدمة 100% خدمات تقدم في بورسعيد، ولأول مرة يتم عمل مركز مجدي يعقوب في أحد مستشفيات بورسعيد، ويتم تدريبهم القوى البشرية سواء في الداخل أو الخارج، مع التأكيد على فندقة الخدمة، ومركز 30 يونيو الدولي في مجمع الإسماعيلية، وأكبر مركز كلى في الجمهورية، وسافرنا العالم ودعونا في إنجلترا عشان نقدم هذه المنظومة".

وتابعت: "يبقى العنصر البشري مهم جدا، الطبيب كان بيتخرج سنتين يدور على فرصة فى النيابة بمحافظة أخرى، وبعدين يدور على فرصة دراسات عالية ويقعد 8 سنين لو محظوظ عشان يبقى مساعد أخصائي".

وأشارت زايد، إلى أن 100% من الأطباء دخلوا الزمالة، قائلة: "دخلنا 10 آلاف طبيب فب الخدمة، في تحدى كورونا، أول مجموعة استلمت في شهر مارس 2020، ثم في شهر سبتمبر 2020، ودفعة في شهر مارس المقبل، والشباب هو اللي شال معانا في كورونا".

وتابعت: "عايزين ندخل وسائل تنظيم أسرة حديثة، وميكنة وسيلة تنظيم الأسرة، وإتاحة أكثر 5000 تاب لاستخدامه، بتكلفة 370 مليون جنيه، لتأخذ السيدة الوسيلة بشكل أسرع".