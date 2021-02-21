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للتأكد من انتظام العمل.. محافظ الجيزة يتفقد تطوير كورنيش المريوطية وشارع ترسا

01:30 م الأحد 21 فبراير 2021
للتأكد من انتظام العمل.. محافظ الجيزة يتفقد تطوير كورنيش المريوطية وشارع ترسا

اللواء أحمد راشد

الجيزة- أ ش أ:

قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن كباري المشاة الجاري إنشاؤها بالمريوطية ستكون وفقًا لنسق معماري وطراز جمالي يليق بمواطني الجيزة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ الجيزة، اليوم الأحد، شملت أحياء الهرم والطالبية ومركز ومدينة أبو النمرس، تفقد خلالها تطوير كورنيش المريوطية وشارع ترسا؛ للتأكد من انتظام العمل بالمناطق الجاري تطويرها.

ووجه المحافظ بتوفير استراحات للمواطنين على كورنيش المريوطية وإعادة تدبيش بعض القطاعات بالترعة وعمل سلالم صعود للمشاة ومنطقة تخدم المواطنين بالممشى السياحي؛ بحيث تكون هناك محلات تجارية وأكشاك لتحقيق عائد استثماري وتوحيد نموذج تلك المحلات، لإضافة لمسة جمالية تليق بأعمال التطوير الجارية، وحتى لا تستغل كمواقف عشوائية.

وخلال تفقده الأعمال بشارع ترسا، شدد المحافظ على رئيس حي الطالبية بالوقوف على رأس الأعمال الخاصة بتطوير شارع ترسا أولًا بأول، ومتابعة إنشاء الكوبري، وأن يكون عرض الشارع 40 مترًا؛ لضمان تحقيق السيولة المرورية ليليق بالمواطنين، والقيام بدهان العقارات بأفضل الخامات وعلى أكمل وجه .

وحرص محافظ الجيزة -خلال جولته- على تفقد أعمال تحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعة المنصورية في منطقة فيصل، والمعارض لأعمال محور المنصورية؛ حيث وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء خلال ساعات من الأعمال المعلنة؛ لإعادة ضخ المياه بصورة منتظمة للمناطق المتأثرة، حتى لا تتعطل أية خدمة حيوية يعتمد عليها المواطنون .

وضبط المحافظ، خلال الجولة، مخزن منظفات بعد الطريق الدائري اتجاه كوبري عثمان بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس، والذي يحتوي على العديد من أطنان المنظفات الخام والمعبأة بكميات كبيرة، والتي قد تنذر بكارثة كبيرة؛ حيث تأكد المحافظ من عدم وجود أي إجراءات خاصة بالسلامة المهنية والسلامة العامة، وعلى الفور وجه المحافظ بغلق وتشميع المخزن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

رافق المحافظ خلال الجولة علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ومركز ومدينة أبو النمرس، ومديرو مديريات الطرق والإسكان بالجيزة.

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اللواء أحمد راشد الجيزة تطوير كورنيش المريوطية

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