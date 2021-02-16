وزيرة البيئة: الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات قبل إقرارها من مجلس الوزراء



كتب- محمد نصار:



عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة" بالمحافظات في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء .



وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع في تشغيل المحطات الوسيطة التي تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها بالفعل للمحافظات، ومتابعة المحطات الوسيطة القائمة والانتهاء من عملية تسليم المعدات حتى يتم انضمامها المنظومة والتي سوف تساعد على كفاءة عملية جمع المخلفات.



وأوضحت أن دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقاً لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020.



وأشارت وزيرة البيئة -فيما يخص عقود التشغيل- إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للانتهاء بتحديد التكاليف التشغيلية ومقترح الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات البلدية، ليتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية لقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات والتي تقوم وزارة البيئة بإعدادها، معلنة أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة، وسيتم مشاركتها مع وزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات والجهات المعنية لإبداء الرأي فيها وإدراج كافة الملاحظات قبل عرضها على مجلس الوزراء واعتمادها .



واستعرضت جهود وزارة البيئة فيما يخص الدعم المؤسسي والمشاركة الاجتماعية لمنظومة المخلفات البلدية، ومنها حملة "جميلة يا مصر" والتي ستطلقها وزارة البيئة خلال شهر مارس بهدف التعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات وطرق التعامل مع المخلفات الصلبة، وما يتم تنفيذه في مشروعات البنية التحتية .



كما أكدت على حرص وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة، خاصة في مجال تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم التنسيق مع المحافظين لتحديد مواقع بالمحافظات المرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة في المرحلة الأولى وهي: (الجيزة، الغربية ، الإسكندرية ، الفيوم ، البحيرة ، دمياط ، المنوفية ، الشرقية).