بالتعاون مع وزارة الرياضة.. مرصد الأزهر يستقبل رؤساء اتحادات طلاب المعاهد العليا

كتب - محمود مصطفى:

استقبل مرصد الأزهر، الأربعاء، رؤساء اتحادات طلاب المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي؛ بهدف توعيتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتحت عنوان "أسباب انضمام الشباب للتنظيمات المتطرفة" تناول الدكتور حمادة شعبان المشرف بمرصد الأزهر، مخاطر الأمية الدينية وعدم قدرة المنتمين للتنظيمات المتطرفة على قراءة النص الديني والتراثي في سياقه الكلي.

وأكد "شعبان" أن أفراد هذه التنظيمات لم تصبر على تلقي العلم ولم تجلس إلى المدارس العلمية الأصيلة مثل الأزهر، ومن ثم لم تستطع حماية عقولها من الميل والانحراف والفهم المغلوط لنصوص الكتاب والسنة.

وحاضر الدكتور طاهر نصر، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن أهمية ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، والاجتماعية في مكافحة الفكر المتطرف وتحصين الشباب منه، مثمنًا الدور المهم الذي تقوم به الدولة المصرية والأزهر الشريف والكنيسة في حماية الشباب من براثن الأفكار المنحرفة.

تجدر الإشارة إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف سبق له تنظيم عدد من الفعاليات ضمن مبادرات مشتركة مع بعض الجهات المحلية والدولية في إطار سعيه الدائم إلى تنسيق الجهود مع كافة الجهات الفاعلة والمتواصلة مع الشباب والمؤثرة في المجتمع، حيث يسعى المرصد من خلال هذه الفعاليات إلى مخاطبة عقول الشباب؛ لتشكيل حائط صد أمام تلك الأفكار المتطرفة عبر عرض رؤية الإسلام الصحيحة لكافة الموضوعات التي تتخذها التنظيمات الإرهابية حجة لتنفيذ عملياتها الإجرامية وسفك دماء الأبرياء.