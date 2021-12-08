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متحور كورونا.. مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعية بين القاهرة وجوهانسبرج في هذا الموعد

07:44 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
متحور كورونا.. مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعية بين القاهرة وجوهانسبرج في هذا الموعد

تشغيل رحلة أسبوعية بين القاهرة وجوهانسبرج

كتب - محمد عبيد

أعلنت شركة مصر للطيران، استئناف تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا بين القاهرة وجوهانسبرج، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع اعتبارا من ١٦ ديسمبر الجاري، على أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة ٢٣:٠٥ مساء.

ومن الجدير بالذكر أنه من المخطط أن تسير الشركة الرحلة بأحدث طرازاتها، ويمكن للمسافرين حجز تذاكرهم عن طريق الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران ١٧١٧ أو egyptair.com أو عن طريق مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

وسيتم تطبيق الإجراءات الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية للركاب القادمين إلى مصر.

كانت شركة مصر للطيران، أعلنت تعليق الرحلات مع جنوب إفريقيا بسبب تفشي متحور كورونا.

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