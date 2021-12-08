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الطقس السئ.. "الصحة" توجه نصائح لتجنب مضاعفات موجة الرياح المحملة بالأتربة

05:27 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
الطقس السئ.. "الصحة" توجه نصائح لتجنب مضاعفات موجة الرياح المحملة بالأتربة

الرياح المحملة بالأتربة

كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح، للمساهمة في حماية المواطنين من المضاعفات الصحية، الناتجة عن موجة الطقس السيئ والرياح المحملة بالأتربة، التي تشهدها البلاد.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه ينبغي على المواطنين الأكثر عرضة للمشكلات الصحية مثل مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشّعب الهوائية، تجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

وشدد «عبدالغفار» على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

وأضاف أنه يجب شرب كميات من المياه لا تقل عن ليترين لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C و E، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة.

ونصح «عبدالغفار» بضرورة إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف، والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، كما يجب على مرضى الحساسية تناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

الرياح المحملة بالأتربة عاصفة ترابية وزارة الصحة الطقس السيئ حسام عبدالغفار

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