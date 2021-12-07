وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة ويسمع آراء المسافرين بالصالات

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كتب - محمد عبيد

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مطار الغردقة الدولي، لمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للركاب، فضلاً عن التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستعدادات المطار خلال الموسم الشتوي الحالي.

تفقد الوزير صالات السفر والوصول والأسواق الحرة بالمطار، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية بصالات السفر والوصول، ومنظومة الكاميرات الحرارية، وكذا إجراءات التأمين بالمطار.

والتقى الطيار محمد منار بعدد من المسافرين، واستمع لارائهم حول مستوي الخدمة المقدمة لهم خلال مراحل السفر المختلفة، وأثنى على التعاون المثمر والتنسيق الفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار، وكذا الالتزام التام بكل إجراءات السلامة الوقائية المتبعة بالمطار،كما حث الوزير جميع العاملين فى المطار على بذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل، وتوفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين بما يليق بمكانة مدينة الغردقة، كونها من المقاصد السياحية الهامة التى يفضلها كثير من السائحين من مختلف أنحاء العالم.

ورافق الوزير خلال الجولة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام، والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ورضا متولي رئيس شركة مصرللطيران للسياحة والأسواق الحرة، واللواء مراد محمد مدير المطار.