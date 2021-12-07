"البحوث الإسلامية" يطلق قافلة توعوية لمواجهة الأفكار المتطرفة بمحافظة شمال سيناء

كتب - محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الثلاثاء، قافلة توعوية شاملة إلى محافظة شمال سيناء، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ويشارك في القافلة الدكتور نظير عياد، والدكتور إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، والدكتور سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، والشيخ ياسر الفقي الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، وعدد من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن تلك القافلة تأتي ضمن فعاليات التوعية المجتمعية الشاملة التي ينظمها المجمع استجابة لرؤية القيادة السياسية للدولة المصرية في التوعية المجتمعية في مختلف أماكن الجمهورية، وخاصة الأماكن الحدودية والنائية والتي تحتاج مثل هذه اللقاءات التوعوية المهة، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة تكثيف الفعاليات المتنوعة التي تستهدف المجتمع المصري وتحقق استراتيجية الدولة في الحفاظ على وعي المواطنين.

وأضاف "عيّاد" في بيان له، الثلاثاء، أن برنامج عمل القافلة الذي تستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل تستهدف دعم جهود الدولة في التصدي للأفكار المنحرفة التي تهدد وعي الناس وتنال من انتمائهم لوطنهم وتسعى لزعزعة استقرارهم، حيث يحتوي البرنامج على لقاءات مباشرة لوعاظ وواعظات الأزهر مع فئات وشرائح متنوعة من المواطنين فهناك برنامج مخصص لطلاب المدارس والمعاهم، وآخر لأفراد الأسرة لبيان الدور الذين ينبغي القيام به لكل عضو فيها والمسئولية المشتركة بينهم وبين المجتمع.

وأشار إلى أن هناك برامج أخرى أيضًا للموظفين في بعض المؤسسات، وأخرى للشباب في مراكز الشباب وأماكن التجمعات المختلفة لهم، لافتا إلى أن التحديات المعاصرة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، تتطلب منا مواجهتها والعمل على حلّها من خلال التركيز على القيم الأخلاقية والمجتمعية وتنمية روح الولاء للوطن الذي نعيش فيه، والعمل على حمايته من كل ما المتربصين به سواء من الداخل أم الخارج.