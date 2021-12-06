حوار – أحمد جمعة:

قال الدكتور أمين عبدالباقي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه لا توجد أي دولة بإمكانها منع ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون" أو أي متحور آخر.

وأضاف "عبدالباقي" في حوار مع مصراوي، أنه من الصعوبة بمكان أن تنفذ أي دولة إغلاقا تماما لفترة طويلة، فيما لم يتم رصد أي حالات إصابة بالمتحور الجديد في مصر حتى الآن.

ولفت إلى انتشار كافة السلالات التي ظهرت من فيروس كورونا بلا استثناء في مصر، لكنها تختلف في نسب انتشارها فقط، إذ أصبحت سلالة "دلتا" الأكثر شيوعًا بين المصابين خلال الفترة الأخيرة.. وإلى نص الحوار:

· هناك دراسات تُجريها اللجنة العلمية بشأن متحور "أوميكرون".. هل ظهر في مصر؟

حتى الآن لم يظهر المتحور في مصر، والمعامل المركزية ترصد باستمرار وتحاول تنفيذ التسلسل الجيني للسلالات المختلفة التي تظهر، ولا نستطيع إخفاء وجود أي حالة في مصر، وسيُعلن عن ذلك في حينه.

ودعنا نؤكد أنه لا تستطيع دولة الادعاء أن بإمكانها منع ظهور أو انتشار الحالات المُصابة بمتحور أوميكرون أو أي متحور آخر على مستوى العالم.

· بعض الدول ومنها مصر قررت وقف الطيران مع جنوب أفريقيا منشأ المتحور.. ما مدى إفادة هذه القرارات لمنع انتشاره؟

أي متحور بإمكانه الانتشار في أي مكان، سواءً في ظهوره بأحد الأماكن نفسها على مرضى أصحاب مناعات ضعيفة ويتعايش معهم لفترات ويحدث له تحورات داخل الجسم، كما حدث في جنوب أفريقيا، أو دخوله عن طريق السفر كما حدث في دول أوروبا.

ومن الصعوبة بمكان أن تنفذ أي دولة إغلاقا تماما لفترة طويلة.

· لكن ظهور المتحور أصبح أشبه بوصمة لبعض الدول.. ما تعليقك؟

ظهور المتحور في مكان لا ينبغي أن يصبح وصمة للدولة التي ظهر بها التحور، ولكن ما يجب أن نركز عليه هو كيفية التعامل مع هذه التحورات والرصد المستمر لها.

من المتوقع دائمًا أن تحدث تحورات جديدة، و"كل الفيروسات عايشة في بحيرة من التحورات باستمرار".

· كم عدد سلالات كورونا في مصر؟

لدينا كافة السلالات التي ظهرت من فيروس كورونا بلا استثناء، لكنها تختلف في نسب انتشارها فقط.

· وما السلالة الأكثر انتشارًا؟

الفترة الماضية كانت دلتا هيّ الأكثر شيوعًا بين المصابين.

· متى نتخطى الموجة الرابعة لكورونا؟

حتى الآن، لا نزال في الموجة الرابعة للجائحة، ومستوى الإصابات أصبح "مسطحًا" حالياً وسط استقرار في أعداد الحالات الإيجابية دون ارتفاع كبير أو انخفاض ملحوظ.

ولا نزال أمامنا فترة لتخطي الموجة الرابعة، إذ تبدأ الأعداد في الانخفاض.

· بعض الخبراء أشاروا إلى احتمالية تلاحم الموجة الخامسة من الجائحة مع الموجة الراهنة.. هل تؤيد ذلك؟

لا أحد يستطيع التوقع بمستوى الوضع الوبائي بعد ظهور التحورات الجديدة ، ودائمًا نقول إن تحليلات كورونا مكتوبة بـ"القلم الرصاص"، وما نقوله اليوم قد يتغير غدًا، ولا أحد يستطيع الفصل في هذه الأمور.

نتوقع ونأمل ألا تكون هناك موجات عنيفة أخرى لكني أعود للقول إنه لا يوجد أمر حاسم بشأن ذلك حتى الآن.

· ما نوع اللقاح الذي يحصل عليه المواطن في الجرعة الثالثة؟

الجرعة المعززة (الثالثة) ستكون من نفس نوع اللقاح الذي حصل عليه المواطن في الجرعتين الأولى والثاني إن كان متوفرًا بمركز التطعيمات، وإن لم يتوفر نفس نوع اللقاح، فإنه سيحصل على أي نوع آخر موجود.

فلا يوجد ما يمنع المزج بين اللقاحات بصفة علمية، ولا يوجد ما يمنع أن يحصل المواطن على جرعة معززة من لقاح آخر، إنما المعتاد أن تكون من نفس النوع إن توفر.

· متى نبدأ تطعيم الأطفال بعمر 5 سنوات بلقاح كورونا؟

يجب أولًا أن نحقق المستهدف من التطعيمات بالنسبة لكبار السن، فالنسب لا تزال منخفضة خاصة لأصحاب الأولوية الذين لهم جرعة ثالثة مثل العاملين في الحقل الطبي وأصحاب الأمراض المزمنة.

العالم اعتمد التطعيم للأطفال، وبعض الدول بدأت التطعيم لمن يزيد عن 5 سنوات، لكن في العموم فتلك الفئة هم الأقل شدة للإصابة بهذا المرض، وسيتم خفض السن تدريجيا، بعد أن أقرت وزارة الصحة التطعيم من سن 12 عامًا.