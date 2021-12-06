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ليس بدعة.. سامح عاشور: هناك 26 مقرًّا جاهزة لإنشاء أكاديمية المحاماة

04:49 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
ليس بدعة.. سامح عاشور: هناك 26 مقرًّا جاهزة لإنشاء أكاديمية المحاماة

سامح عاشور

كتب- مصراوي:

قال النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ليس بدعة، وإنما موجودة في كل دول العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءها.

وأضاف عاشور أن الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية، وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين؛ لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بها، إلا أن لأسباب لا يمكن الحديث عنها خلال الجلسة لم يتمكن مجلس النقابة الحالي من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله، وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية.

وأضاف النائب أن هناك بدائل أخرى لتفعيل دور الأكاديمية؛ حيث يوجد 26 مقرًّا في أنحاء الجمهورية التابعة لنقابة المحامين، موضحًا أن دور النقابة اجتماعي في المقام الأول؛ حيث تقوم بدور في تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار عاشور إلى أن الدولة المصرية معنية بتكريس دور العدالة في المجتمع، مؤكدًا أن القيادة الوطنية تعمل على تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع.

سامح عاشور مجلس الشيوخ أكاديمية المحاماة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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