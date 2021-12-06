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رئيس "تضامن النواب": الرئيس السيسي إنسان يفخر به كل المصريين

12:00 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
رئيس "تضامن النواب": الرئيس السيسي إنسان يفخر به كل المصريين

الدكتور عبدالهادي القصبي

كتب- نشأت علي:

ثمّن رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور عبدالهادي القصبي، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفالية الفريدة من نوعها عالميًا قادرون باختلاف، موضحًا أن توجيهات الرئيس بتضمين كافة مناحي ذوي الهمم في مشروعات حياة كريمة والمبادرات السياسية تؤكد أنه رئيس لكل المصريين يشعر بالجميع منشغل بهم يسعى لتحقيق حلم قيادة مصر نحو العالمية.

وأضاف أن جميع توصيات الرئيس السيسي، ستعكف عليها اللجنة لسرعة تنفيذها والمساهمة فيها، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للتأكيد أننا شعب واحد وطن واحد ولأول مرة نشهد هذا التفاعل في عهد رئيس عظيم إنسان يبذل كل جهده لدعم مصر داخليًا وخارجيًا.

لجنة التضامن الاجتماعي عبدالهادي القصبي السيسي احتفالية قادرون باختلاف

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