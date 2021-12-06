حدث ليلا| أبرز رسائل السيسي في احتفالية ذوي الهمم.. و 4 قرارات حكومية جديدة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 871 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 301308 حتى اليوم.

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-دنيا سمير غانم ومو صلاح.. 12 رسالة من السيسي في احتفالية ذوي الهمم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

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-رئيس "المحطات المائية" يوضح أسباب إلغاء مناقصة تطوير محطات السد العالي

قال المهندس هشام كامل رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، إن إلغاء مناقصة تطوير محطات توليد الطاقة الكهربائية في السد العالي وخزان أسوان 1 و2 التي أعلنتها الشركة في سبتمبر الماضي، يرجع إلى ضعف المنافسة بين المتقدمين بعد تلقي عروض الشركات، مشيرًا إلى أنه لم يتقدم سوى 4 تحالفات وشركات للمنافسة على المناقصة فقط على الرغم من حصول أكثر من 22 كيانًا على كراسة الشروط.

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-طارق شوقي: منهج رابعة ابتدائي "جميل".. وهذه رسالتي لأولياء الأمور

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الهدف من فلسفة تطوير التعليم تقوم به الوزارة خاصة في الصف الرابع الابتدائي هو تقييم الطلاب وليس امتحانهم.

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-النقل تنشر أسعار اشتراكات القطارات للعاملين في القطاع العام

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اشتراكات للقطاع العام والتي يمكن استخراجها من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة في جميع المحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

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-اعرف عقوبات شركات السياحة المخالفة لاشتراطات بوابة العمرة

هنأت غرفة شركات السياحة، شركات السياحة المصرية والسعودية، والمصريين الراغبين في أداء المناسك، بمناسبة قرار عودة تشغيل العمرة لموسم 1443 هجرية.

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-بالتفاصيل.. الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات حكومية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، 4 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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-السيسي يؤكد حرص الدولة على تمكين ذوي الهمم – فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال مشاركة في النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف"، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضي المصري لأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقد أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى سيادته بأعضاء أوركسترا النور والأمل.

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-فصل متعاطي المخدرات.. سجن و200 ألف جنيه غرامة للموظفين في هذه الحالة

تبدأ الحكومة تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه من قبل.

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-فمـان مليئان بالذهب.. تعرف على محتويات مقبرتين مكتشفتين حديثًا في المنيا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الكشف عن عن مقبرتين متجاورتين ترجعان إلى العصر الصاوي في منطقة آثار البهنسا بمحافظة المنيا.

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-أوقفت حركة القطارات بسببه.. السيطرة على تسريب خط الغاز بالمنوفية (صور)

تمكنت فرق شركة الغاز بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حادث تسرب الغاز بالخط الواصل بين مراكز الباجور وسرس الليان ومنوف، أمام المجلس القروي لقرية جروان.

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-بدون تسجيل.. الصحة تكشف آلية الحصول على الجرعة الثالثة للقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه من المقرر البدء "قريبًا" في إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للمواطنين.

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-السيسي يوجه رسالة لدنيا سمير غانم.. والأخيرة: بشكرك على تقدير مشوار بابي

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، في احتفالية قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.

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-أعمال درامية وبرامج تشغيل.. 5 توجيهات من السيسي لرعاية ذوي الهمم

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفالية قادرون باختلاف، لدعم ذوي الهمم في مصر.

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-السيسي: أصعب لحظة في حياتي عندما أحسست أن مصر يمكن أن تضيع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أصعب لحظة مرت عليه في حياته كانت عندما أحّس أن مصر يمكن أن تضيع، مشددا على أن أسعد لحظة في حياته لم تأت حتى الآن وهى الحلم الذي يحلمه لبلده ويتمنى تحقيقه بكل المصريين والشباب والكبار و"قادرون باختلاف".

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-هجوم على معسكرين تابعين للأمم المتحدة في مالي

تعرض معسكران تابعان للأمم المتحدة في مالي لهجمات من جانب مسلحين.

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-التحالف: تدمير 3 مراكز عمليات لمليشيا الحوثي في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تدمير 3 مراكز عمليات تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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-طالبان تنفي إعدام العشرات من قوات الأمن الأفغانية السابقة

نفت حركة طالبان الأحد، إعدام العشرات من قوات الأمن الأفغانية السابقين منذ عودتها إلى السلطة، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز".

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-الشرطة البلجيكية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفرقة متظاهرين في بروكسل

استخدمت الشرطة البلجيكية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد أشخاص أثارو الشغب خلال الاحتجاج على قيود البلاد بشأن كورونا.

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-بلجيكا: أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة خلال احتجاج ضد قيود كورونا

فرقت الشرطة البلجيكية الأحد متظاهرين رشقوا أفرادها بالحجارة والألعاب النارية بعد أن تحولت مظاهرة في بروكسل ضد القيود التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي كوفيد-19 لأعمال عنف، مستخدمة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

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-أعمال عنف في الهند بعد مقتل 14 مدنيًا خطأ برصاص قوات الأمن

ألقى محتجون الحجارة وأشعلوا النار في عدة أماكن حول معسكر تابع للقوات الهندية في شمال شرق البلاد الأحد، وقتل مدني في تجدد أعمال العنف بعد يوم من مقتل 14 شخصًا بطريق الخطأ برصاص قوات الأمن.

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