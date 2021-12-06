مصدر بالسياحة: تأجيل احتفالية سانت كاترين لهذه الأسباب

​​كتب– يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، تأجيل احتفالية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، التي كان مقرر إقامتها ديسمبر الحالي.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي" رفض عدم ذكر اسمه، إن الموعد الجديد للاحتفالية سيكون بدء من يوم 11 فبراير 2022.

وأوضح أن الأسباب ترجع إلى ظهور متحور "أوميكرون" حيث كان هناك شخصيات وسفراء كثيرين مدعوون لحضور الحفل، إلا أن المتحور الجديد حال دون ذلك، ولن يستطيعوا الحضور خلال شهر ديسمبر الجاري، فرأت الجهات المختصة من الأفضل تأجيل الافتتاح، بالإضافة إلى أن هذه الفترة تتزامن مع بعض الاحتفالات الأخرى.

وأشار المصدر، إلى أن الأسباب تتضمن أيضًا الانتهاء من إنجاز بعض الأعمال الأخرى، مثل الفنادق وتطوير بعض الأماكن الأخرى، وأن تكون حالة الطقس مناسبة، ويتم العمل في المطار بالكامل.

وتابع: "الجهات المختصة بالحدث، تسعى لعمل احتفالية أسطورية على غرار طريق الكباش، عشان ما يقلش عن حفل الكباش، بجانب أن حدث سانت كاترين سيأتي عقب مؤتمر الشباب خلال شهر يناير المقبل، بحيث تليق الاحتفالية بسانت كاترين وتكون الأحوال الجوية أفضل، ويكون متحور أوميكرون درس ويتم السيطرة عليه، بحيث يكون هناك سفراء أكثر، وأجانب وصحافة وإعلام أجنبي ومحلي ووكالات أنباء عالمية، وغيرها من الأمور الأخرى".

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عقد اجتماعًا موسعًا يوم 28 نوفمبر الماضي، لمناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بالاستعدادات والتجهيزات الخاصة باحتفالية الترويج السياحي لموقع سانت كاترين، والتي ستُقام خلال الفترة القادمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء في إطار مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومستشار محافظ جنوب سيناء، وقيادات من وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وممثلي الشركة المنفذة للاحتفالية.

واستعرض الاجتماع، ملامح الاحتفالية من برنامج ومحتوى وتجهيزات وعروض فنية لإخراج الحدث بما يليق بمكانة مصر بين مصاف دول العالم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات التي يعقدها وزير السياحة والآثار بصفة مستمرة لمتابعة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بهذه الاحتفالية.

ومن ضمن فعاليات هذه الاحتفالية إنتاج وعرض فيلم سياحي ترويجي لموقع سانت كاترين والذي سيتم خلاله الاستعانة بعدد من الشخصيات، بالإضافة إلى تصوير عدد من الأماكن لإبراز قدسية سانت كاترين والمقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية بها كأحد المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، ونموذج للسياحة البيئية والمستدامة، حيث أنها أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر، كما تم اختيارها لتكون نموذج للسياحة الريفية ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

جدير بالذكر أن إقامة هذه الاحتفالية يأتي ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي للمناطق الأثرية والسياحية المصرية، وفقا للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي أعدها تحالف كندي إنجليزي متخصص لإبراز المقصد السياحي المصري والترويج له كمقصد آمن حي نابض بالحياة من خلال عدة محاور من بينها تنظيم عدد من الفعاليات على مدار العام في المحافظات والمناطق السياحية المصرية المختلفة.

ويعد موقع سانت كاترين هو أحد المقاصد السياحية المصرية الهامة حيث السياحة الروحانية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال.