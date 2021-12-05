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الجيزة: رصف وتطوير طريق المنصورية بطول 4 كم وبعرض 25 مترا

04:34 م الأحد 05 ديسمبر 2021
الجيزة: رصف وتطوير طريق المنصورية بطول 4 كم وبعرض 25 مترا

طريق المنصورية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنفيذ أعمال توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية، وذلك بمتابعة المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، بدأت أعمال الرصف من منطقة كفر غطاطي باتجاه أبو رواش نطاق كرداسة بطول 4 كم ومتوسط عرض 25 متر وذلك استكمالا لمنظومة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية حيث يعد الطريق أحد الطرق الحيوية الهامة والرابطة بين عددا من قطاعات المحافظة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة محافظة الجيزة، مجهوداتها برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير محاور الحركة المرورية.

طريق المنصورية الجيزة منطقة كفر غطاطي كرداسة

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