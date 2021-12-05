التموين: صرف 23% من السلع التموينية للمواطنين خلال ديسمبر

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 23 % من مقررات شهر ديسمبر الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

قال بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بداية ديسمبر، إن نحو 40 ألف منفذ ما بين منافذ جمعيتي والمجمعات ‏الاستهلاكية وبدالي التموين، يبدأون غدا في صرف مستحقات المواطنين من ‏السلع علي بطاقة الدعم بالسلع الجديدة التي دخلت المنظومة بداية ‏من شهر ديسمبر.

وقال أحمد كمال، معاون الوزير ‏المتحدث الرسمي للوزارة، إن الدولة تنفق شهرياَ 3 مليارات جنيه، لتلبية احتياجات ‏المواطنين علي بطاقة الدعم بالنسبة للسلع، بواقع بتعدي الـ 36 مليار جنية سنوياَ.

وأضاف كمال، أن ‏عدد السلع التي تصرف علي بطاقة الدعم وصل إلى 32 سلعة ‏تتنوع ما بين (الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق ‏الغسيل والبسكويت)، وغيرها من السلع الأخرى.

وأضاف ‏المتحدث الرسمي للوزارة، أن ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، شدد على مديري المديريات بمتابعة صرف ‏السلع التموينية بمنافذ الصرف للتأكد من جودتها ووصول السلع ‏إلى مستحقيها، وأشار إلى أن عدد المستفيدين من دعم السلع ‏على البطاقة التموينية يصل إلى 64 مليون مواطن، وأن ‏مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) قد قاما بصرف ‏استعاضات السلع إلى منافذ صرف السلع التموينية في الأيام ‏الماضية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع علي بطاقة الدعم‏.