لمناقشة "التغيرات المناخية".. برلمانية تشارك في منتدى "الشبابى البيئي العربي" -صور

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شارك وفد من النواب؛ على رأسهم النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في فعاليات المنتدى الشبابي البيئي العربي الحادي عشر، الذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية".

وشهدت أسوان انطلاق فعاليات المنتدى الشبابي البيئي العربي الحادي عشر بمشاركة نحو 250 شاباً وفتاة يمثلون الجامعات المصرية والعربية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزراء الشباب والرياضة المصرية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو وبمشاركة وزارات السياحة والآثار والبيئة.

وقالت البيومي، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إن المشاركة تأتي تلبيةً لدعوة من أمانة المنتدى، مؤكدةً أهمية مثل هذه المنتديات التي تناقش أخطر وأكبر أزمة تتعرض إليها البشرية؛ وهي أزمة المناخ.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن المنتدى يأتي بعد أيام من تعرض محافظة أسوان إلى سيول أدت إلى تدمير العديد من المنازل؛ مما يمثل إنذاراً كبيراً بأهمية دراسة المتغيرات المناخية وضرورة الوصول إلى حلول فورية.

ونوهت البيومي بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف ويمثل أولوية لدى القيادة المصرية خلال المرحلة الراهنة، مشيرةً إلى أن مصر أخذت على عاتقها المشاركة الفعالة في كل الحلول الجذرية على المستوى العالمي لهذه الأزمة.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن هذه النسخة من المنتدى لها أهمية؛ حيث تناقش تأثير المتغيرات المناخية على المدن التراثية؛ هي المدن التي تتضمن ما تركه السابقون من موروثات فكرية وحضارية وثقافية، وهي ملك للإنسانية كلها ويتوجب الحفاظ عليها.

وشددت البيومي على أن الاستراتيجية المصرية لمكافحة المتغيرات المناخية كانت مساهمة فعلياً في الحلول الدولية لمواجهة هذه الأزمة، مشيرةً إلى أن عقد القمة المناخية العالمية في مصر العام المقبل خير دليل على نجاح مصر في هذا المجال.

وحضر الدكتور مجدي علام، رئيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة، وعلاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، والعديد من الدول العربية والإفريقية.