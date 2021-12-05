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الشيوخ يرفع جلساته العامة إلى الغد

02:18 م الأحد 05 ديسمبر 2021
الشيوخ يرفع جلساته العامة إلى الغد

مجلس الشيوخ

القاهرة- أ ش أ:
رفع مجلس الشيوخ جلساته العامة، اليوم الأحد برئاسة وكيل أول المجلس المستشار بهاء أبو شقة، إلى غد الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.
وناقش المجلس اليوم حتى المادة 18 من مشروع قانون حقوق المسنين، على أن يستكمل غدا باقى مواده.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.

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مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة قانون حقوق المسنين

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