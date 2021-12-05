"التعليم العالي": إقامة "منصة حوار للشباب" بالمنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

يشهد المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، بعنوان (رؤية المستقبل) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إقامة منصة حوار للشباب "Youth Talks Dome" .

وتأتي أهمية منصة حوار الشباب، حسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مناقشتها عدة موضوعات مهمة؛ منها (الإرشاد الوظيفي، والتدريب وبناء العلاقات وتمكين الشباب، وبناء القدرات، وتطوير المهارات القيادية، وريادة الأعمال، وكيفية التغلب على التحديات).. وغيرها من المهارات الضرورية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتُمثل منصة الشباب "نقطة تجمع" لأكثر من 6000 شاب وفتاة من مُختلف المحافظات؛ للاستفادة من الخبرات والتجارب المُقدمة من قِبل رواد الأعمال ومديري كبرى الشركات العالمية وأصحاب الكفاءات في التخصصات المُختلفة.

وسيتم تنظيم مُسابقة لعرض الابتكارات والأفكار المُختلفة المُقدمة من قِبل رواد الأعمال من الشباب، في مختلف المجالات العلمية، مُمثلين عن مختلف الجامعات المصرية، وسيتم تقديم جائزة لأفضل فكرة وابتكار.

جدير بالذكر أن إقامة النسخة الثانية من المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، تأتي بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة.