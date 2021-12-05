تحفظ واستياء.. نائب التنسيقية بـ"الشيوخ" يرفض طريقة مناقشة لجنة التضامن مشروع قانون المسنين

كتب- مصراوي:

رفض النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، طريقة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بالمجلس لمشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار بهاء أبو شقة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

وقال عزت إن الطريقة التي تم مناقشة مشروع القانون بها داخل اللجنة المختصة لا تليق بمستوى أهمية هذا القانون والفئة التي يختص بها، وعليه أعلن تحفظي واستيائي من هذه الطريقة داخل اللجنة.

وقام وكيل أول المجلس المستشار بهاء أبو شقة، ردًّا على هذا التحفظ، بأخذ الرأي على حذف هذه المصطلحات التي قالها النائب عمرو عزب بشأن تحفظه أو الاستياء من مناقشة اللجنة مشروع القانون؛ وهو ما وافق عليه المجلس خلال الجلسة.

وقال أبو شقة إنه يرفض مثل هذه المصطلحات التي توجه إلى اللجنة؛ حيث لا توجد سابقة برلمانية في هذا الأمر ولم يشكك أحد في طريقة مناقشة مشروعات القوانين داخل اللجان المختصة.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.