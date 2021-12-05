​​المحلل وسمير سوستة.. 3 حلقات لشريف عامر أثارت الجدل

كتب- مينا غالي:

تصدر الإعلامي شريف عامر الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد حلقة برنامجه "يحدث في مصر"، التي استضاف فيها يوسف سوستة صاحب مهرجان "شيماء".

وسببت الحلقة جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات طالت الإعلامي اللامع، وتصدر مهرجان "شيماء ارجعي متخافيش" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي نظرًا لغرابته وما تضمنته كلماته، فضلاً عن طريقة تصوير الفيديو كليب.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المواقف التي تعرض لها شريف عامر بسبب حلقات برنامجه في التقرير التالي:

المحلل الشرعي:

1- تعرض شريف عامر للهجوم في أكتوبر الماضي، بعد استضافته "المحلل الشرعي" الذي أثار الجدل بعد تصريحاته في برنامج شريف عامر بأنه تزوج 33 مرة أثناء عمله كـ"محلل شرعي".

ورد شريف على حسابه في تويتر قائلا: "وصلني الآن رابط طويل به كثير من الأكاذيب، عند هذه النقطة، يأخذ الموضوع شكل آخر، مضيفا، نحن نعيش في دولة، وعند الاختلاف، يلجأ الأطراف إلى القانون، لا البيانات ولا إلقاء الاتهامات على مواقع التواصل".

وتابع شريف عامر: "من الآن يتحمل كل طرف مسؤولية أقواله وأفعاله، إن في مصر قضاة.. رحمنا ورحمكم الله".

لكن المحلل الشرعي بعد كثرة الهجوم عليه والمطالبة بمحاكمته، خرج الملاح في تصريحات تليفزيونية، لينفي الواقعة ويدعي أنه تم وعده بمبلغ مالي قدرة 150 ألف جنيه لإشعال التريند ولم يتقاضاها، فضلاً عن أن يصبح نجما سينمائيا.

تعذيب زوجة وربطها بجنزير:

2- في 20 أكتوبر الماضي، استضاف البرنامج سيدة تدعى آية محمد التي قدمت شكوى ضد زوجها تتهمه بتعذيبها وربطها بالجنزير، 20 يومًا، وكان يحاورها شريف عامر رفقة ضيف آخر وهو الدكتور مبروك عطية أستاذ جامعة الأزهر.

وتصدر هاشتاج "اوقفوا مبروك عطية" قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد حلقة مثيرة للجدل مع الإعلامي شريف عامر، وإحدى الناجيات من العنف الزوجي، ما تسبب في هجوم نسائي على الداعية الإسلامي.

وخلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" مساء الأربعاء الماضي، قال مبروك عطية إن النساء يبالغن بالشكوى، ناصحاً السيدة آية محمد بالصلح مع زوجها، لأن لديها منه 3 أطفال، ولن تجد أحدا يتزوجها، مردفا: "ترجع له وتحاول تصلح من حاله".

وتعقيبًا على قول السيدة إنه سبق لزوجها أن ضربها بسكين في ساقها، أوضح مبروك عطية: "لحظة انفعال، أكيد استفزتيه، مضربكيش من غير سبب"، قائلا: "لو قام من النوم أو رجع من الشغل ضربك يبقى مجنون، ولو مش مجنون يبقى أكيد فيه سبب، لا يصل رجل لهذه الدرجة إلا إذا تم استفزازه".

وخرج بعدها أستاذ جامعة الأزهر والداعية الإسلامي فيديو على صفحته الشخصية ويوضح أنه كان يسعى للصلح بين الرجل وزوجته، ووجه الحديث للمنتقدين قائلاً: خلي للصلح مطرح ياما سمعنا أكثر من كده ورجعوا وعاشوا.

مهرجان شيماء:

3- في حلقة أمس الأول من البرنامج، والتي تعد آخر الحلقات إثارة للجدل، تصدر الإعلامي شريف عامر التريند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد استضافته يوسف سوستة مغني مهرجان "شيماء".

سببت الحلقة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات طالت الإعلامي اللامع.

وانتقدت التغريدات على مواقع التواصل الاحتماعي، الإعلامي شريف عامر بسبب استضافته لسوستة، معتبرين أنها سقطة، خاصة أن الحلقة تأتي وسط استمرار الأزمة بين نقابة المهن الموسيقية ومغني المهرجانات منذ منتصف الشهر الماضي، بعد منع النقابة 19 مطرباً للمهرجانات الشعبية من العمل.

بدوره ردّ شريف عامر قائلًا: "ببساطة؛ مصر 100 مليون. فيها كل حاجة.. نفهم، نشوف، نقرر، ونعالج بدون ترفع وتجاهل، لأننا لا نملك منعًا ولا حظرًا في عصر له أدوات جديدة لا أوراق اعتماد فيها.. شخصية تتحول لعنوان ساعة، وتختفي أو تستمر". واختتم قائلًا: كل المختلف معي له الحق في ذلك، أنا كمان لي حق الاختلاف معه".

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