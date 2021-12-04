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"الوطنية للصحافة" تنعى هاني رسلان

03:16 م السبت 04 ديسمبر 2021
"الوطنية للصحافة" تنعى هاني رسلان

هاني رسلان

كتب- مينا غالي:

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في الشؤون الإفريقية، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وللأسرة الصحفية المصرية، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

توفي اليوم هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وإفريقيا.

ونعى عدد من الصحفيين والكتاب العاملين في مؤسسة الأهرام، هاني رسلان، مشيرين إلى أن الوفاة جاءت نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

ونعى المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، هاني رسلان الخبير في الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.ى

هاني رسلان وفاة هاني رسلان الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي مركز الأهرام للدراسات السياسية

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