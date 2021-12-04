الأرصاد تنظم دورة عن تغير المناخ على الإنتاجية الزراعية للمتدربين الأفارقة

كتب- محمد عبيد:

عقدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتابعة لوزارة الطيران المدني بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، دورة تدريبية للدول الأفريقية بالمركز الإقليمي للتدريب بالقاهرة، وذلك في مقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحت عنوان "تأثير تغير المناخ على الإنتاجية الزراعية على الدول الأفريقية".

وتهدف الدورة إلى زيادة القدرة على إصدار التوصيات والتعليمات من أجل تخفيف الآثار السلبية، وزيادة التأثير الإيجابي لتأثيرات تغير المناخ، فضلا عن القدرة على إعداد خطة استراتيجية للتكيف مع عناصر تغير المناخ في الحقول الزراعية المختلفة.

وشارك في البرنامج التدريبي 24 شخصا من 16 دولة أفريقية هي: (غينيا الاستوائية – مالي - توجو – سيراليون - السنغال - تنزانيا – السودان – موزمبيق – الكونغو برازانيل – غينيا كوناكري – مالاوي – جزر القمر – ليبيريا – الجابون- بوكينا فاسو – غانا).

وأكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، على حرص واهتمام الوزارة لدعم وتعزيز العلاقات المستمرة مع جميع الدول الافريقية في مختلف أنشطة صناعة النقل الجوي، مشيرًا إلى الدور الحيوي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في جميع مناحي الحياة كونها مرفقا مهما يؤثر على حياة الأفراد والمنشآت والممتلكات لذا تسهم الهيئة في الحد من الكوارث التي قد تنجم عن الظواهر الجوية المتطرفة وتغيرات المناخ التي تؤثر على اقتصاديات الدول.

ومن جانبه أضاف اللواء هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا البرنامج التدريبي مخصص للعاملين في مجال الارصاد الجوية الزراعية المختصين والخبراء في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه الدورة تهدف إلى التعرف على أسباب تأثيرات تغير المناخ وتحديد آثار تغير المناخ في مجالات الزراعة المختلفة في الإنتاج الزراعي.