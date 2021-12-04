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بتكلفة 34 مليون جنيه.. افتتاح المرحلة الثالثة من كورنيش طنطا بعد تطويره

01:14 م السبت 04 ديسمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا في المرحلة الثالثة والتي تمتد من شارع الأشرف وحتى الطريق السريع بطول 1.5 كم بتكلفة 34 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء محمد السيد من الإنتاج الحربي، واللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بكورنيش ترعة القاصد بطنطا في جميع مراحلها، مشيرا إلى حرص الحكومة على إنشاء متنفس حضاري ومتنزه لجميع المواطنين بالمحافظات وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لعواصم المدن في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أشار الدكتور طار رحمي إلى أن الكورنيش تم إنشاؤه على خمس مراحل: (الأولى بمنطقة الاستاد، الثانية من شارع سكة المحلة إلى شارع الأشرف، الثالثة التي تم افتتاحها اليوم من شارع الأشرف وحتى الطريق السريع من الزراعي بقحافة، جاري العمل بالمرحلة الرابعة والتي تمتد من سكة المحلة حتى كوبري فاروق، الخامسة في الجهة الأخرى من كوبري الغفران وحتى الطريق السريع) والتي يجرى الانتهاء منها.

كورنيش طنطا محمود شعراوي السيد القصير طارق رحمي

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