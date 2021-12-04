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كورونا في المولات.. الصحة توجه 12 نصيحة للوقاية خلال التسوق

01:21 م السبت 04 ديسمبر 2021
كورونا في المولات.. الصحة توجه 12 نصيحة للوقاية خلال التسوق

فيروس كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" وجهت من خلاله عددا من الإرشادات والنصائح للوقاية من فيروس كورونا داخل المولات.

وجاءت النصائح والإرشادات على النحو التالي:

- ارتداء الكمامة.

- استخدام المطهرات.

- الالتزام بالمسافة الآمنة.

- عدم لمس العينين والفم والأنف.

- تجنب السلام بالأيدي أو الأحضان.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- استخدام كارت الصراف الآلي.

- تطهير دورة المياه قبل استخدامها.

- عدم تجربة مستحضرات التجميل.

- عدم اصطحاب الأطفال وكبار السن.

- الحرص على عدم لمس الأسطح.

- استخدام الأطباق والملاعق البلاستيكية.

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