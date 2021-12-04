كورونا في المولات.. الصحة توجه 12 نصيحة للوقاية خلال التسوق
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" وجهت من خلاله عددا من الإرشادات والنصائح للوقاية من فيروس كورونا داخل المولات.
وجاءت النصائح والإرشادات على النحو التالي:
- ارتداء الكمامة.
- استخدام المطهرات.
- الالتزام بالمسافة الآمنة.
- عدم لمس العينين والفم والأنف.
- تجنب السلام بالأيدي أو الأحضان.
- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.
- استخدام كارت الصراف الآلي.
- تطهير دورة المياه قبل استخدامها.
- عدم تجربة مستحضرات التجميل.
- عدم اصطحاب الأطفال وكبار السن.
- الحرص على عدم لمس الأسطح.
- استخدام الأطباق والملاعق البلاستيكية.
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