حالة الطقس السبت.. الأرصاد: أتربة على القاهرة الكبرى وأمطار في هذه المناطق

كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السبت، سيكون معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط الأمطار خفيفة مساء على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة : العظمى 23 – الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 22 – الصغرى 16

بورسعيد: العظمى 24 – الصغرى 15

سوهاج: العظمى 25 – الصغرى 11

أسوان: العظمى 28 – الصغرى 14

شلاتين: العظمى 30 – الصغرى 18

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