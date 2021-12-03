عامل دليفري للسيسي: "نفسي في شقة".. والرئيس: "هنعملك كل حاجة حلوة"

(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة عددًا من الطرق والكباري الجديدة في شرق القاهرة، خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة- السويس.

وسيصل المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة – السويس، ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مروراً بمحطة النقل الجماعي الجديدة، مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذي سيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة/ السويس خاصة عند مدينة الأمل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس توقف خلال الجولة التفقدية لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء مروره، واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

وحيا الرئيس عددًا من الأطفال، الذين تصادف تواجدهم أثناء مروره.

وقال أحد المواطنين للرئيس السيسي: "لو قولتلك على حاجة هتصدقني، وأنت معاليك وزير دفاع، كنت بعد أبكي بالدموع" ورد الرئيس: "شغال أيه؟"، ليرد المواطن: "شغال ديليفري في صيدلية"، وسأل الرئيس مجددًا: "معاك كام طفل وبتدفع كام إيجار؟"، وأجاب المواطن: "عندي 3 أطفال، وبدفع 600 جنيه إيجار"، وسأل الرئيس مجددًا: "العيال في مدارس طبعًا، تحب أعملك أيه، عايز مني أيه؟"، وأجاب المواطن: "نفسي مدفعش إيجار، ويبقى عندي شقة ومحل، أسيبه لأبني"، ليرد الرئيس: "كل اللي نفسك فيه هنعمله إن شاء الله".

الفيديو..