الزراعة تكشف تفاصيل طرح الدفعة الأولى من الأبقار ثنائية الغرض

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، تفاصيل طرح الدفع الأولى من الأبقار ثنائية الغرض المستوردة من الخارج، موضحًا أن الدفعة ستطرح الأسبوع المقبل.

وقال الصياد في تصريح خاص لـ"مصراوي" اليوم الاثنين، إن الطرح ضمن المشروع القومي للبتلو، حيث يتم طرح إناث حلوب لأول مرة بدون ذكور، مشيرًا إلى أن الماشية ثنائية الغرض لديها فائدتين، من خلال الذكور والإناث الحلوب التي من المتوقع أن تنتج من 25 إلى 30 كيلو يوميًا من الألبان.

وأضاف نائب وزير الزراعة، أن الدفعة الأولى ستكون 229 بقرة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وجمعية مصر الخير، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الشروط التي وضعها البنك الزراعي.

وتابع: "إجمالي المستفيدين من المشروع بلغ ما يقرب من 39 ألف مستفيد منذ عام 2017 وحتى الآن".

وأشار إلى أن هذا يعد نتاج جهد كبير في التحسين الوراثي لقطعان الماشية، بالإضافة إلى مشروع البتلو الذي اُنفق فيه ما يقرب من 6 مليارات جنيه من خلال تمويلات ميسرة للمربين.

الجدير بالذكر أن إنتاج مصر من اللحوم الحمراء كان 470 ألف طن خلال عام 2020 وأن السوق المحلية تتطلب 900 ألف طن وهو ما يعني أن هناك عجز يقدر بـ430 ألف طن.