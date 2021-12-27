مصدر بالزراعة: رفض شحنة فول صويا مستوردة بها فطر قاتل

07:58 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
مصدر بالزراعة: رفض شحنة فول صويا مستوردة بها فطر قاتل

رفض شحنة فول صويا مستوردة

كتب- أحمد مسعد:

كشف مصدر مسؤول بالحجر الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه رفض شحنة فول صويا متسوردة تبلغ 28 ألف طن قادمة من الأرجنتين.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، إن الشحنة وصلت إلى ميناء الدخيلة في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الشحنة رفضت لوجود فطر العفن الأبيض المرفوض حتى بنسبة 1% طبقًا للمعايير الدولية.

ولفت إلى أنها الشحنة الثانية التي يتم ضبطها خلال الشهر الجاري، مؤكدًا اتخاذ إجراءات مشددة في فحص الوردات المتعلقة بمحصول الفول الصويا.

وأشار إلى إعادة الشحنة مرة أخرى من مصدرها، حيث يعد فطر "العفن الأبيض" مضر بشكل كبير على البيئة وعلى المحصول الزراعي، مضيفًا: "مصر ليس بها هذا الفطر، ودخول مثل هذه الفطريات يؤثر على مستقبل الزراعة المصرية".

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