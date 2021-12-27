رياضة البرلمان تناقش أزمة انتخابات نادي المنصورة.. والوزير: "النادي صعب عليا"

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن نادي المنصورة الرياضي من الأندية التي لها تاريخ في كرة القدم، مضيفًا أن الوزارة تسعى لتطويره وباقي الأندية الشعبية المماثلة.

وأعرب صبحي، عن استياءه من الحالة المتردية التي كان عليها نادي المنصورة خلال زيارته الأخيرة قائلًا: "للأسف في زيارتي للنادي في بداية 2019، صعب عليا لما رأيته في شكله وشكل التراك والأرض، وكلنا نحب نادي المنصورة، وحقه علينا أن يتم تطويره والنهوض به، لأنه لايليق بنادي المنصورة أن يصل لهذا الحال، في حين وجود تطوير كبير لأندية أخرى بجواره في مدينة المنصورة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن المير، بشأن انتخابات نادي المنصورة الرياضي.

وأكد الوزير في تعقيبه على طلب الإحاطة، المقدم من النائب حسن المير، أنه يكن كل تقدير لنادي المنصورة، ولكن الوزارة لاتتدخل في انتخابات الأندية، إنما نضع ضوابط ومعايير تضمن الحوكمة والشفافية في إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا يمنح الوزارة الحق في التدخل في إجراءات الانتخابات، وان مركز التسوية الرياضية هو المسئول عن الفصل في تلك الانتخابات.

وتابع وزير الرياضة، نسعى من خلال التعديلات الجديدة في قانون الرياضة، أن يكون هناك دورًا للوزارة في بعض الأمور بالأندية.

وجاء ذلك بعدما استعرض النائب حسن المير، طلب الإحاطة، المقدم منه، موضحًا أنه رغم صدور حكم من مركز التحكيم الرياضي باستبعاد أحد المرشحين في انتخابات النادي، بسبب فقد أحد شروط الترشح، إلا أن اللجنة الأوليمبية قررت اعتماد فوزه برئاسة النادي رغم صدور حكم باستبعاده من الانتخابات.

ووجه المير انتقادات للجنة الأوليميبة بسبب موقفها من انتخابات نادي المنصورة.

وانتهت لجنة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود حسين، إلى عقد لقاء بين النائب حسن المير والمستشار القانوني للوزارة، لبحث الوضع القانوني بشأن صدور الحكم ومدى إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.

وقال الدكتور محمود حسين، إن هناك التزام بتنفيذ الأحكام القضائية.

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