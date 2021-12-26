ننشر جدول الأعمال.. نقيب المحامين يدعو لاجتماع مجلس النقابة الخميس المقبل

كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارا بدعوة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين للانعقاد، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، بقاعة اجتماع المجلس بمقر النقابة العامة، وذلك للنظر في في جدول الأعمال الذي يتضمن 14 بندا.

ويعقد اجتماع المجلس للنظر في الأمور التالية:

أولًا: تقرير رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم ، شاملاً ذلك المعاشات القديمة التى تجاوزها الزمن بارتفاع الأسعار مع قلة قيمتها، وذلك على ضوء التقرير الاكتواري.

ثانيًا: عرض ميزانية النقابة لعام 2020، وتقرير مراقب الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن العام المالى من 1/1/2020 حتى 31/12/2020.

ثالثًا: عرض ميزانية النقابة العامة عن عام 2019 والتى لم يعرضها المجلس السابق ، وما ورد بشأنها فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تضمن العديد من المخالفات الجسيمة ، كمؤتمر الغردقة الذى كلف 16.7 مليون جنيه .

رابعًا: النظر فى مدونة السلوك السابق عرضها وتوزيعها بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 7/9/2021 ، وما تقرر فيها من موافاة الأعضاء بآرائهم فيما تضمنته لتعديل أو إضافة ما يرون تعديله أو إضافته ، علمًا بأنه لم تصل منذ جلسة 7/9/2021 أى اقتراحات من السادة الأساتذة أعضاء المجلس، مع أهمية إقرارها للعرض على الجمعية العامة حسب القانون، حالة كون الأحوال تقتضى لزومًا وجوب إقرار هذه المدونة في أسرع وقت.

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