الطقس غدًا.. شديد البرودة ليلا.. والأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

10:33 م الأحد 26 ديسمبر 2021
الطقس غدًا.. شديد البرودة ليلا.. والأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

الطقس غدا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الاثنين، حيث يكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية، طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد.

طقس غدا: شديد البرودة ليلا

أضافت الهيئة، أن حالة الطقس خلال ساعات الليل يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

موجة طقس سيئة

وأكدت الهيئة، أن الظواهر الجوية المتواجدة خلال طقس الاثنين، عبارة عن شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.

الطقس غدا.. أمطار بنسبة 30%

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

الطقس غدا

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