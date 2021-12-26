تنفيذ 27 ألف وحدة.. وزير الإسكان يستعرض مشروعات مدينة العبور الجديدة خلال 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع موقف المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة العبور الجديدة خلال العام 2021، مشيراً إلى أن مدينة العبور الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها داخل إقليم محافظة القليوبية، والتي تشمل تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المتنوعة.

وأضاف الجزار، أن قطاع الإسكان بمدينة العبور الجديدة خلال 2021 شمل الانتهاء من تنفيذ 42 عمارة تضم 1008 وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه من وحدات بالمشروع بمنطقة 2600 فدان حوالي 27168 وحدة سكنية.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الاهتمام بتشغيل كل المبانى الخدمية بالمدينة، ليستفيد بها السكان، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وكذا المنشآت الترفيهية بالمدينة، خاصة أن هناك إقبالا حاليا على السكن بالمدينة.

من جانبه، أضاف المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 806 عمارات تضم 19433 وحدة سكنية نموذج (90 م2) لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وجارٍ تنفيذ 53 عمارة تضم 1272 وحدة سكنية نموذج (75 م2) لمحدودي الدخل ضمن المبادرة بالحي الـ14، وجارٍ تنفيذ 96 عمارة كمشروع بديل لسكان المناطق العشوائية الغير آمنة منها 16 عمارة الدور الأرضي بها تجاري وإداري حيث تضم العمارات عدد 3360 وحدة سكنية و96 محلاً تجارياً و 96 وحدة إدارية بذات الحي.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه جارٍ البدء في تنفيذ 624 عمارة تضم حوالي 14976 وحدة سكنية (نموذج 90 م2) ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالحيين الـ15 والـ16 بالمدينة، وجارٍ دفع العمل بالمشروع لإنجاز الوحدات في أقل فترة زمنية.

كما أشار المهندس أحمد علي، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 73 عمارة تضم 1752 وحدة سكنية ضمن محور الإسكان المتوسط " سكن مصر" بمنطقة الـ2600 فدان، وجارٍ التسليم للحاجزين، ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من وحدات سكن مصر بالمدينة 2040 وحدة سكنية 85 عمارة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 78 عمارة تضم 1872 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث بمنطقة 2600 فدان.

ونوه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن أن إجمالي مشروعات الخدمات، تبلغ حوالي 40 مبنى خدميا، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس حيث تم التشغيل لـ 6 مدارس وجارٍ التسليم الابتدائي لمدرستين أخريين، كما تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط تعليمي، كما تم الانتهاء من تنفيذ ونقل الأصول لمركزين طبيين وتشغيل أحدهما وتسليم الآخر وجارٍ طرحه بنظام مقابل الانتفاع وجارٍ العمل بمركز ثالث بجانب الانتهاء من تنفيذ 3 ملاعب خماسية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ ملعبين آخرين، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مركز شباب، والانتهاء من 14 سوقاً تجارية وتم الطرح والتشغيل لـ7 أسواق منها، وجارٍ الطرح والتشغيل لسوقين أخرتين، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مركز شباب بنسبة إنجاز 86%، كما تم البدء في تنفيذ 3 مراكز طبية ونقطة إسعاف و 4 حضانات و 4 مدراس و 6 أسواق تجارية و مركز شباب بالحي الـ14.

وقال رئيس الجهاز: بالنسبة لقطاع المرافق: جارٍ الانتهاء من تنفيذ خزان مياه استراتيجي بسعة 10 آلاف م3، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الخطوط المغذية لمنطقة الـ2600 فدان والحي 13 والحي 14 بقطر 1200 مم وبطول 7 كم، كما تم البدء في تنفيذ أعمال المرافق الداخلية (مياه – صرف – ري) بالحي 14 والحي ال13.

ولفت رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أن أعمال الكهرباء والاتصالات، شملت البدء في تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء المغذية للحي 13 والحي 14، كما تم الانتهاء من أعمال شبكة الكهرباء لمنطقة 212 عمارة، والانتهاء من أعمال الكهرباء وشبكة التليفونات لأحياء (الحرية – المجد – الكرامة)، بجانب تنفيذ أعمال الكهرباء بمتوسط نسبة إنجاز80% لقطع الأراضي الأكثر تميزاً (1 & 2)، وبمتوسط نسبة إنجاز 75% لقطع أراضي بيت الوطن، وبمتوسط نسبة إنجاز65% لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي وبمتوسط نسبة إنجاز 45% لقطع الأراضي الأكثر تميزاً (3 & 5).

وأوضح رئيس جهاز العبور الجديدة، أن قطاع الطرق والغاز، شمل الانتهاء من تنفيذ 22 كم بشبكة الطرق الرئيسية للمدينة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 51 كم بشبكة الطرق بمنطقة 2600 فدان، كما تم البدء في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمنطقة 2600 فدان والحي 14، مشيراً إلى أن أعمال الزراعة وتنسيق الموقع شملت الانتهاء من تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير لمساحة 240 ألف متر مربع بمنطقة 2600 فدان.