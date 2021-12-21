شعراوي يشارك في مؤتمر "المبادرون" لتيسير سبل الإتاحة والدمج لذوي الإعاقة

تزامنًا مع بداية فصل الشتاء.. الشمس تتعامد على المحور الرئيسي لمعابد

كتب- محمد نصار:

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات مؤتمر "المبادرون" والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف التوسع في سبل التيسير والإتاحة لذوي الإعاقة في مصر سواء كانت إتاحة مكانية أو تكنولوجية أو مجتمعية بالإضافة إلى تعزيز صور التأهيل والتوظيف.

وشهد المؤتمر -الذي أُقيم بالشراكة مع ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع البنوك والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية المتخصصة في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة- حضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير السياحة والآثار، ووزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وبدأت فعاليات مؤتمر المبادرون بتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التنمية المحلية والحضور معرض الشركات الناشئة التي تقدم منتجات وخدمات لذوي الإعاقة أو التي شارك في تطويرها ذوي إعاقة بأنفسهم بالإضافة إلى جناح لمؤسسات تعمل في مجال ذوي الإعاقة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم وتوجيهاته المستمرة للحكومة لتقديم كل الدعم والمساندة لهم.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات في هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة والمحافظات للتوسع في تمكينهم وتقديم المساعدة لهم في حياتهم اليومية.