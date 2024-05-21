"مواطنون ضد الغلاء" تُطالب بوقف عمل شركة أوبر وكريم

كتب- عمرو صالح:

تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء، بطلب رسمي للحكومة لإيقاف عمل شركتي أوبر وكريم المندمجتين فى كيان واحد لحين توفيق أوضاعها ومعالجة الأخطاء الكارثية والتى نتج عنها وفاة إحدى الفتيات فضلًا عن الشروع فى إغتصاب فتاة أخرى.

وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الجمعية سبق وأن تقدمت بشكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بينما إستحوذت أوبر على شركة كريم في صفقة قدرت قبل 3 سنوات بـ 4 مليارات دولار ونصف حتى تهيمن على سوق خدمات النقل المبرمج.

وأضاف "العسقلاني"، أن الجمعية سوف تتداخل انضماميا للدعوة القضائية المقامة فى مجلس الدولة يونيو القادم، فضلًا عن التداخل في قضية الشروع فى الإغتصاب الأخيرة حين إحالتها لمحكمة الجنايات.

وطالب العسقلانى جموع المستهلكين ضرورة محو الأبلكيشن من هواتفهم، ومنع أولادهم وبناتهم من التعامل مع أوبر وكريم لحين وضع تصور يمنع مثل هذه الكوارث الإنسانية فى المستقبل، وتفعيل حملة المقاطعة لهذه الشركة الأمريكية.

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