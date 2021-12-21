محافظ القاهرة يشهد مؤتمر المبادرون لدعم ذوي الإعاقة

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر "المبادرون" الخاص بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزراء: التنمية المحلية والشباب والرياضة والهجرة والسياحة والآثار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومسئولي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا ذوي الإعاقة في مصر.

ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم ذوي الهمم وحرصه على تلبية مطالبهم.

كما يحتفي مؤتمر المبادرون الذي ينظم لأول مرة هذا العام بمنظمات المجتمع المدني ممن ساعدوا في تلبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بطرق مهنية محترفة وممن قدموا إنجازات مؤثرة في السنوات الماضية ساهمت في دعم ومساندة ذوي الإعاقة وتذليل العقبات التي يواجهونها، وأيضًا الأشخاص الذين شاركوا من خلال تبادل خبراتهم في تحسين واقع الإعاقة في مصر.

ويؤكد المؤتمر على أهمية المشاركة الكاملة لذوي الإعاقة في جميع الأنشطة المجتمعية والجهود التنموية، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان إتاحة الفرص لهم على قدم المساواة مع الآخرين.