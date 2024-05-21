هل تورطت أمريكا وإسرائيل في مقتل الرئيس الإيراني؟.. خبير يجيب

كتب- حسن مرسي:

تناول عباس ناجي، الخبير في شؤون إيران في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، تفاصيل مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرته المروحية يوم أمس.

وأوضح ناجي خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال عبر ببرنامج "مساء dmc"، على شاشة "dmc"، أن الاتهامات الموجهة لإسرائيل والولايات المتحدة بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة تأتي نتيجة لتصاعد التوتر العسكري في المنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتوتر الحاصل بين إيران وإسرائيل في شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب عباس ناجي، فإن هذه الاتهامات قد تؤدي إلى تصعيد عسكري جديد وتزيد من احتمالية شن هجمات ضد إسرائيل أو استهداف قواعد أمريكية في المنطقة.

ولكنه أشار أيضاً إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قدمتا رسائل سابقة تنفي تورطهم في الحادث، مضيفاً أنه من المحتمل وجود أطراف أخرى ضالعة في الحادث بعيداً عن الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي سياق متصل، أكد الخبير في الشؤون الإيرانية على أهمية النظر إلى الأحداث الداخلية في إيران، وخاصة الصراعات السياسية والأمنية الدائرة بين النظام الحاكم والشارع والجماعات المسلحة داخل البلاد.