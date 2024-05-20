22 صورة للأتوبيسات والجداول.. خريطة مواعيد أتوبيسات السوبر جيت

"الأوقاف" تهنئ رئيس الإدارة الاستراتيجية بالوزارة لحصولها على الدكتوراة

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل، جدول مواعيد أتوبيسات السوبر جيت التابعة لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة.

وقالت الوزارة، إنه يمكن الاستفسار عن أماكن المحطات والمواعيد والأسعار من خلال الاتصال بالخط الساخن للسوبر جيت على الرقم 19157.

وتقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، إحدى شركات وزارة النقل، خدمات نقل الركاب الخارجية والداخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميزة، كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

وتقدم الشركة خدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافلات ذكية صديقة للبيئة، حيث يبلغ إجمالي عدد الخطوط على مستوى الجمهورية (36) خطًا.

وتمتلك الشركة أسطولًا متنوعًا يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كل وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا، بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

ويتم نقل الركاب على خطوط محددة بشبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الإسكندرية - الساحل الشمالي - مرسى مطروح - بورسعيد - السويس - شرم الشيخ - الغردقة - المنيا - أسيوط - قنا - سوهاج - الأقصر - سفاجا - نوبيع)، وقريبا من (الإسماعيلية - المنصورة).