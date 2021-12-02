Masrawy logo white

إيديكس 2021.. وزير الإنتاج الحربي يشجع أحد عمال الإطفاء

03:56 م الخميس 02 ديسمبر 2021
إيديكس 2021.. وزير الإنتاج الحربي يشجع أحد عمال الإطفاء

وزير الإنتاج الحربي يشجع أحد عمال الإطفاء

كتب- محمد سامي:

أشاد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالعمال المشاركين في تنظيم وتأمين معرض إيديكس 2021.

وحرص وزير الإنتاج الحربي، خلال جولاته التفقدية بمعرض إيديكس على استطلاع أحوال أحد العاملين بالإطفاء المشاركين في العمل بالمعرض، مؤكدًا على أن العمال المشاركين في تنظيم وتأمين المعرض هم الأبطال الحقيقيين والجنود المجهولين خلف هذا التنظيم الذي أشاد به الجميع.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح الاثنين الماضي، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" الذي يقام تحت رعايته.

ويعد المعرض محط جذب صانعي القرار من القوات المسلحة والقوات البحرية والجوية، محليا وإقليميا ودوليا، حيث يتميز المعرض بمشاركة أكثر من 350 عارض دولى ومحلى يمثلون 42 دولة من بينهم الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا كوريا الجنوبية وبمشاركة قوية من الدول العربية ويتميز الجناح المصرى بعرض منتجات عسكرية متميزة بعضها يعرض لأول مرة وبصناعة مصرية خالصة.

ويستمر المعرض حتى 2 ديسمبر المقبل بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، بالإضافة لأحدث تكنولوجيا السلاح في العالم بمختلف المنتجات سواء أسلحة ثقيلة أو ذخائر أو تكنولوجيات الحروب الإلكترونية

عمال الإطفاء وزير الإنتاج الحربي معرض إيديكس 2021 محمد أحمد مرسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. "قبل ما تخرج من البيت".. تعرف على الطرق المُغلقة والبديلة بالقاهرة والجيزة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا