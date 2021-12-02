"مصراوي" يحصد 3 جوائز في مسابقة الصحافة المصرية 2021

كتب- مينا غالى

حصد موقع مصراوي 3 جوائز في مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2021 للأعمال الصحفية المنشورة في 2020، والتي أعلنتها نقابة الصحفيين اليوم.

وفاز مصراوي بالجائزة الأولى في التحقيق الصحفي، حيث قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى مناصفة بين الزملاء المشاركين في العمل وهم (سامح غيث- مها صلاح الدين- محمد الصاوى)، عن موضوع "يحفرون قبورهم بأيديهم..حكايات ضحايا التنقيب عن الآثار".

كما حصد الزميل أحمد محمود جمعة، الجائزة الأولى في التصوير الصحفي عن موضوع أبطال خلف الأقنعة.. (336) ساعة في العزل من أجل البقاء، حيث نُشر العمل نشر بموقع مصراوي.

كما حصد الزميل أحمد الشمسي، مدير تحرير مصراوي، جائزة صبري غنيم في القصة الإنسانية، عن موضوع بعد (28) عاماً على زلزال (92) .. رحلة البحث عن أكثم، ونشر العمل بموقع مصراوي.

وأعلنت اللجنة أسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة دعاء النجار المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية ، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها.