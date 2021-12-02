السبكي يصدر قرارًا بتشكيل المجلس الطبي الاستشاري للرعاية الصحية

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا رقم (91) لسنة 2021، بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح السبكي، في بيان اليوم، أن المجلس الطبي الاستشاري للهيئة العامة للرعاية الصحية تم تشكيله برئاسة أحد الخبراء في مجال الرعاية الصحية، ويتكون من 10 أعضاء تضم نخبة من الأساتذة الجامعيين والإستشاريين في مختلف المجالات الطبية المتعددة (الجراحات، الأمراض الباطنة، طب الأطفال وحديثي الولادة، أمراض النساء والتوليد، طب الطوارئ والحالات الحرجة، الجراحات التخصصية الدقيقة، طب الأسنان والوجه والفكين، العلاج الطبيعي، شئون الصيدلة، التمريض).

وأضاف السبكي، أنه تم تشكيل المجلس الطبي الاستشاري للهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور شريف وديع ناشد، أستاذ ورئيس مجلس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضوية نخبة من الأساتذة الجامعيين والإستشاريين في المجالات الطبية المتعددة والتي تضم كلًا من، أ.د. حسام كامل، أستاذ أمراض الدم بقسم طب الأورام بكلية الطب ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأ.د. أيمن الخطيب، أستاذ الصيدلة والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة ونائب رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب سيد القباري، استشاري أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة وأستاذ بالأكاديمية الطبية العسكرية، واللواء طبيب مراد ألفي، استشاري الأطفال وحديثي الولادة والمبتسرين بمستشفى القوات المسلحة وأستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الجلاء العسكري، وأ.د. حازم خميس، استشاري القلب والأوعية الدموية ومدير مستشفيات وادي النيل، وأ.د. علي الأنور، أستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية طب جامعة عين شمس والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، وأ.د. هاني صلاح، استشاري متفرغ طب وجراحة العيون ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الأسبق، وأ.د. راندا السلاوي، أستاذ بكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة وعميد كلية طب الأسنان جامعة الجيزة الجديدة، وأ.د. سمير الجزار، أستاذ العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي وأمراض الباطنة بجامعة القاهرة، وأ.د. إيمان شكري، أستاذ تمريض صحة المجتمع ورئيس قسم المسنين كلية التمريض جامعة الزقازيق.

وتابع السبكي، أن اختصاصات المجلس الطبي الاستشاري لهيئة الرعاية الصحية تشمل اقتراح السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالسياسات الطبية لمستويات الرعاية الأولية والثانوية والثالثية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة، وضع سياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى واستراتيجيات تقييم حالات المرضى وأسباب الوفيات ومكافحة العدوى، وتأكيد الالتزام بالقيم والممارسات الأخلاقية، تقديم الخدمات الصحية بجدارة إكلينيكية ووضع مقترح لأدلة العمل الإكلينيكية والصلاحيات والمسئوليات الطبية للأطباء، وغيرها من الأطر العلمية للحوكمة الإكلينيكية.

واستكمل السبكي، أن المجلس الطبي الاستشاري تشمل اختصاصاته أيضًا وضع سياسات واسترتيجيات التعليم الطبي المستمر والتدريب والتوزيع والتطوير لجميع المهن الطبية بالهيئة، معايير متابعة وتقييم الأداء الطبي للخدمات المقدمة من خلال المنشآت التابعة للهيئة بالأقسام الإكلينيكية المختلفة، سياسات الاستعانة بالخبراء الزائرين "كبرنامج متكامل لدعم الخدمات والتخصصات الطبية من الخبرات المحلية والعالمية ونقل توطين التكنولوجيا الطبية الحديثة بالهيئة لرفع مستوى أداء أعضاء المهن الطبية"، المعايير الفنية للتعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية في مختلف التخصصات الطبية والخدمات الطبية المساندة، معايير التقييم الفنية لرؤساء الأقسام الإكلينيكية بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة.

وأضاف، أنه للمجلس الطبي الاستشاري إبداء الرأي في البحوث الطبية بالتنسيق والمشاركة مع الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات المحلية والدولية في المجالات البحثية المختلفة، إضافة إلى تقييم الأداء الطبي للأقسام الطبية الإكلينيكية المختلفة ورفع تقارير ربع سنوية لمجلس إدارة الهيئة إضافة إلى عرض فوري للحالات التي يرى مجلس ضرورة عرضها في أقرب جلسة قبل الموعد الربع سنوي المحدد لها، إلى جانب اقتراح تشكيل لجان لكل تخصص من التخصصات الطبية والتخصصات الطبية المنبثقة، وكذلك دعوة الخبراء أو المختصين في المجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس الاستعانة بهم في أي من الموضوعات.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المجلس الطبي الاستشاري ذراع مجلس الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم الأداء الطبي للهيئة بمراعاة المقاييس والمعايير الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن المجلس الطبي الاستشاري سيكون له دور كبير في إصدار دستور العمل الإكلينيكي للهيئة العامة للرعاية الصحية بما يضمن تطوير وتحسين الخدمات الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومطابقتها لمعايير السلامة والأمان والجودة العالمية في مختلف محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد.​