كيف أثرت الطرق الجديدة على أسعار الشقق في 5 مناطق بالقاهرة الكبرى؟

كتب- محمد عبدالناصر:

بالتزامن مع خطة الدولة في التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة بكل مكان في مصر، تحظى القاهرة الكبرى بنصيب الأسد من المشروعات القومية، خاصة الطرق و الكباري والمحاور المرورية الجديدة، للحد من التكدسات والاختناقات المرورية التي تواجه شوارع القاهرة.

ونتيجة لمشروعات الطرق والكباري التي تم تنفيذها في القاهرة أكبرى، أدت إلى زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية ورفع القيمة السعرية لها وفقا لعدد من السماسرة ومكاتب التسويق العقاري بهذه المناطق.

ويرصد مصراوي في التقرير التالي تأثر أسعار الشقق السكنية في أهم 5 مناطق شهدت تطوير للطرق والمحاور المرورية، والتي جاءت على النحو التالي:

مدينة نصر:

في مدينة نصر تم تنفيذ عدد من الكباري والمحاور الجديدة أبرزها كوبري الشهيد هشام بركات، ومحور الدائري – جوزيف تيتو – النصر والذي يصل طوله لـ21 كيلو متر وبه العديد من الكبارى الجديدة لتسهيل حركة المرور.

وتراوح سعر المتر بين 9 آلاف جنيه و11 ألف في أغلى المناطق بمدينة نصر مثل طيبة مول ويوسف عباس وجنينه مول، حيث تراوحت الشقة الـ 150 من مليون و700 ألف إلى مليون و200 ألف جنيه، حيث استقرت الأسعار خلال 2021 دون زيادات في الأسعار.

كما سجلت أقل المناطق في مدينة نصر 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف بمناطق الحي العاشر وزهراء مدينة نصر والسراج مول، وتراوحت أسعار الوحدات من 800 ألف إلى إلى مليون و100 ألف جنيه.

وارتفعت الأسعار في هذه المناطق خلال 2021 بنسب متفاوتة تراوحت بين 5% إلى 10%.

مصر الجديدة:

وفي منطقة مصر الجديدة تم تنفيذ عدد من الكباري بمناطق النزهة والحجاز وهليوبليس وعدد من المناطق الآخرى، مما أثر على ارتفاع الأسعار بقيم تصل إلى 10%.

وقال السماسرة بمنطقة مصر الجديدة إن سعر المتر في بداية العام تراوح بين 13 ألف وحتى 10 آلاف بمناطق الكوربة والعروبة والميرغني وميدان الحجاز، وهيليوبليس، لكن هذه المناطق لا يوجد عليها طلب كبير خلال الفترة الأخيرة.

لكن المناطق الأكثر طلبا هي جسر السويس الميريلاند والنزهة الجديدة، حيث تتراوح أسعار الشقق من 300 ألف إلى 700 ألف جنيه لمساحات تتراوح بين 120 مترا وحتى 230 مترا.

كما تشهد منطقتي فيصل والهرم العديد من عمليات التطوير للطرق والكبراي، وكذلك تنفيذ امتداد لمشروع مترو الأنفاق الأمر الذي انعكس على حالة الطلب وكذلك الأسعار هناك.

وارتفعت أسعار الشقق بشكل متوسط 10%، حيث سجلت أسعار الوحدات الـ100 متر في بداية العام 400 ألف جنيه بمناطق اول فيصل والتعاوني وشارع الثلاثيني، وحاليا تراوحت بين 450 ألى 500 ألف.

والمناطق الأقل سعرا في منطقة فيصل هي الطوابق وشارع الصفا والمروة حيث يصل سعر المتر لـ 3000 ألف جنيه بشكل متوسط، بزيادة بلغت 300 إلى 400 جنيه في المتر أي ما يقارب 50 ألف جنيه في الوحدة.

أما منطقة الهرم تشهد ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء الوحدات السكنية حاليا، مما أدى إلى زيادة الأسعار بقيم وصلت لـ15 إلى 20% في بعض المناطق.

حيث سجلت أسعار الشقق الـ 150 متر في مناطق الرماية وشارع ناصر ومشعل، 700 ألف إلى مليون جنيه، بينما تراوحت بين 350 وحتى 500 ألف في مناطق الطالبية والثلاثيني والتعاون.

كما تشهد مناطق أرض اللواء والقومية وبشتيل وبعض المناطق القريبة من الطريق الدائري رواجا في عمليات البيع نتيجة تنفيذ عدد من الكبراي الجديدة وتطوير الطريق الدائري وتنفيذ محطة سكة حديد بشتيل ومحاورها المرورية الجديدة.

وتراوحت أسعار الشقق حاليا من 320 ألف جنيه إلى 450 ألف جنيه، لمساحات تتراوح بين 110 إلى 130 مترا، بزيادة بلغت 30 إلى 40 ألف جنيه في الشقة.

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