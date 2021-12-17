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السيسي لأسرة مصرية: "أنا عايز اطمن عليكو.. انتوا ولادي"

11:33 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
السيسي لأسرة مصرية: "أنا عايز اطمن عليكو.. انتوا ولادي"

السيسي أثناء حديثه مع الأسرة المصرية

(مصراوي):

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته صباح اليوم الجمعة ليتحدث مع أسرة مصرية تستقل موتوسيكل، وسأل الرئيس الأسرة: "ساكنين فين، ومش عايزين حاجة؟" وأجاب رب الأسرة أنهم من العمرانية، لكنهم لا يريدو أي شيء.

كما سأل الرئيس أحد طفلي الأسرة: "اسمك أيه؟"، ردت الطفلة: "اسمي تاليا"، والتقط الرئيس صورًا مع الطفلة وشقيقها.

يأتي ذلك في إطار الجولة التفقدية التي أجراها الرئيس السيسي اليوم الجمعة، لعدد من المشروعات القومية في القاهرة الكبرى، ومنطقة صناعة الفخار في مصر القديمة.

عبدالفتاح السيسي السيسي المشروعات القومية القاهرة الكبرى

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