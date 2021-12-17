كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، اكتشاف 3 إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة.

وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.

وسبق أن أوضحت الوزارة أن نتائج اختبار التسلسل الجيني، أظهرت وجود ال 3 حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، من بين 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

يأتي ذلك تكثيفًا لأعمال نظام الترصد الوبائي، منذ إعلان ظهور المتحور أوميكرون، وقيام مصر بترصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور ، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناءً على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة

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