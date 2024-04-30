شروط خاصة.. "السياحة" تكشف موقف دخول أتوبيسات الحجاج إلى عرفات

كتب- محمد أبو بكر:

قالت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنه في إطار الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام، اجتمعت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة واللجنة الفنية للحج السياحي في مدينة مكة المكرمة مع شركة رحلات ومنافع المسؤولة عن تقديم الخدمات في المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة هذا الموسم.

وأضافت "الغرفة"، في بيانها، اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات التنفيذية الخاصة بالخدمات والمطلوب تفعيلها؛ للتأكد من استعدادات الشركة السعودية لتقديم الخدمات وفقًا لبنود التعاقد بينها وبين الغرفة وضمان أعلى مستوى من الجودة وتوفير الراحة للحجاج في المشاعر المقدسة.

وأوضحت "السياحة"، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقع الأراضي المخصصة لحجاج شركات السياحة في المشاعر المقدسة هذا الموسم، والاطمئنان على كل الخدمات، بما في ذلك المواقف الخاصة بسيارات حجاج السياحة؛ لضمان وجودها قريبة من مخيمات الحجاج؛ لضمان سهولة النفرة من عرفات وضمان راحة وسلامة الحجاج.

وأشارت غرفة شركات السياحة، إلى أن المساحة المخصصة للحجاج مشكلة تواجه جميع حجاج العالم الإسلامي كل عام نظرًا لمحدودية المساحة بالمشاعر المقدسة، خاصة في مشعر منى بسبب ضيق المساحة المتوفرة.

وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع كيفية حل تلك المشكلة مبكرًا، وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع وزارة الحج لمحاولة زيادة المساحات المخصصة لحجاج السياحة.

وتابعت "الغرفة": تطرق الإجتماع إلى التغذية، ومراجعة جميع البنود الخاصة بالتغذية في التعاقد، والاطمئنان على المعايير التي تم وضعها للاختيار على أساسها ما بين الشركات التي تقدم خدمات التغذية للحجاج في المشاعر المقدسة، ومن أهم تلك المعايير ما يتعلق بالجودة وسلامة الغذاء ومراقبة ذلك من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ومعتمدة من وزارة الحج؛ لمراقبة جودة التغذية؛ حرصًا على سلامة الحجاج.

وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أن الاجتماع ناقش احتياجات الأمن والسلامة لجميع الحجاج بالمخيمات، وضمان إحكام الرقابة على منافذ المخيمات لقصر دخول مخيمات الشركات على حجاج السياحة ومنع دخول الغرباء.

وأكملت "الغرفة": تم الاطمئنان على قيام شركة رحلات ومنافع بالتعاقد مع عدد من شركات الأمن لإحكام السيطرة على بوابات ومنافذ المخيمات وتنظيم الدخول من خلال بطاقة تعريف إلكترونية مؤمنة بعدة علامات مائية تحول دون تقليدها أو التحايل عليها.

واستطردت "السياحة": تم مناقشة خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات وتحركاتهم بين المشاعر المقدسة بعد أداء الركن الأعظم للحج، وتم الاتفاق على ضرورة وجود باركود تعريفي على أبواب الأتوبيسات الخاصة بالسياحة ووجود كشوف بأسماء الحجاج بالأتوبيس، ومنع صعود أي شخص لا يحمل بطاقة التعريف الإلكترونية مع وجود اسمه في كشوف الأتوبيس، وتنظيم دخول الباصات عبر الباركود التعريفي.

وأكدت "الغرفة"، أنه لن يتم السماح بدخول أي أتوبيسات إلى مشعر عرفات لا تتوفر فيها تلك الاشتراطات، وسيقوم المشرفون المختصون من قبل مراكز الخدمة الميدانية بالتأكد من وجود البطاقة الإلكترونية مع كل حاج قبل الصعود إلى الأتوبيسات، وستتم جميع هذه الإجراءات الرقابية من خلال عدة كمائن أمنية طوال الطريق وعند مداخل مشعر عرفات.

وكان "مصراوي"، انفرد خلال الأيام الماضية، بنشر تفاصيل هذه الضوابط الجديدة والتي أقرتها وزارة الحج والعمرة السعودية هذا العام.

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