وزير النقل وسفير النمسا يبحثان التعاون في مجال السكك الحديدية

كتب- أسامة علي:

التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الثلاثاء، جورج شتلفريد سفير النمسا لدى القاهرة، ووفد شركة "فويست ألبين" النمساوية لأنظمة السكك الحديدية، برئاسة جوينتر نيورتير رئيس مجلس إدارة الشركة؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية .

وأكد الوزير عمق العلاقات بين الشعبين المصري والنمساوي والتطلع لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية؛ خصوصًا مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة بناء على توجيهات القيادة السياسية لتطوير كل عناصر المنظومة.

وتباحث الجانبان بشأن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة على هامش معرض النقل الذكي TRANSMEA2021 بين هيئة السكك الحديدية وشركة "فويست ألبين النمساوية؛ لزيادة إنتاج ورشة العباسية من المفاتيح والتحاويل والمقصات اللازمة لخطوط الهيئة.

وأكد وزير النقل أهمية تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتحديد أفضل نموذج للتعاون بما يحقق ثلاثة محاور رئيسية للسكك الحديدية المصرية؛ وهي تحقيق أعلى جودة وزيادة حجم الإنتاجية بالتوازن مع تقليل تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة تدعيم خطوط الإنتاج الحالية بخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية؛ لضمان جودة المنتج وتحقيق الاكتفاء للسوق المحلية؛ خصوصًا مع زيادة حجم الطلب على مفاتيح السكك الحديدية بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، سواء لتحديث الـ10 آلاف كم سكة حديد الحالية أو تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري تنفيذها أو التوسع في مشروعات مترو الأنفاق، ليتم بعد ذلك تصدير المنتجات إلى الدول الإفريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج .

وتباحث وزير النقل مع سفير النمسا بالقاهرة حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع توريد 4 ماكينات صيانة وتجديد السكة (2 ماكينة دك تفريعات و2 ماكينة تشكيل بازلت) بتمويل ميسر من مؤسسة يونيكريديت النمساوية، مشددًا على تنفيذ خطة شاملة لأعمال الصيانة والتجديدات ورفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة والأمان بخطوط شبكة السكة الحديد.