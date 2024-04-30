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الرئيس السيسي يمنح أمير الكويت "قلادة النيل"

07:47 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

الرئيس السيسي يمنح أمير الكويت ''قلادة النيل''

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القاهرة - أ ش أ:

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قلادة النيل.

و"قلادة النيل" لها المقام الأول بين الأوسمة المصرية وأرفعها قدرا وأعظمها شأناً.

واستقبل الرئيس السيسي، أمير دولة الكويت، بقصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة أمير دولة الكويت، وعُزف السلام الوطني للبلدين.

وكان أمير الكويت قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى القاهرة في زيارة رسمية، برفقة وفد رسمي يضم كلا من: وزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف ووزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبارالمسؤولين بالديوان الأميري.

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس عبدالفتاح السيسي أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح منح أمير الكويت قلادة النيل
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